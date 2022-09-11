Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Германии. "Бавария" упустила победу над "Штутгартом", "Унион" победил "Кельн" и возглавил турнирную таблице, дортмундская "Боруссия" разгромно проиграла "РБ Лейпциг".
"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (1:0)
Голы: Тель, 36 - 1:0, Фюрих, 57 - 1:1, Мусиала, 60 - 2:1, Гирасси, 90+2 (с пенальти) - 2:2
"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 3:0 (2:0)
Голы: Орбан, 6 - 1:0, Собослаи, 45 - 2:0, Айдара, 84 - 3:0
"Вердер" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Демирович, 63 - 0:1
"Кельн" – "Унион" - 0:1 (0:1)
Гол: Хюберс, 3 (автогол) - 0:1
"Фрайбург" – "Боруссия" М - 0:0
"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:1 (0:0)
Голы: Крамарич, 53 - 1:0, Премель, 69 - 2:0, Даббур, 80 - 3:0, Кор, 83 - 3:1, Кадержабек, 90 - 4:1
"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Лакруа, 60 - 0:1
"Герта" – "Байер" - 2:2 (0:0)
Голы: Демирбай, 49 - 0:1, Сердар, 55 - 1:1, Рихтер, 74 - 2:1, Шик, 79 - 2:2
"Шальке" – "Бохум" - 3:1 (1:0)
Голы: Дрекслер, 38 - 1:0, Хофманн, 51 - 1:1, Машович, 73 (автогол) - 2:1, Польтер, 90 - 3:1
Положение команд: "Унион" - 14, "Фрайбург" - 13, "Бавария", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 12, "Майнц" - 10, "Кельн", "Боруссия" М - 9, "Вердер", "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" - 8, "Шальке", "Аугсбург" - 6, "Штутгарт", "Герта", "Вольфсбург" - 5, "Байер" - 4, "Бохум" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20