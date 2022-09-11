Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Германии. "Бавария" упустила победу над "Штутгартом", "Унион" победил "Кельн" и возглавил турнирную таблице, дортмундская "Боруссия" разгромно проиграла "РБ Лейпциг".

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (1:0)

Голы: Тель, 36 - 1:0, Фюрих, 57 - 1:1, Мусиала, 60 - 2:1, Гирасси, 90+2 (с пенальти) - 2:2

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 3:0 (2:0)

Голы: Орбан, 6 - 1:0, Собослаи, 45 - 2:0, Айдара, 84 - 3:0

"Вердер" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Демирович, 63 - 0:1

"Кельн" – "Унион" - 0:1 (0:1)

Гол: Хюберс, 3 (автогол) - 0:1

"Фрайбург" – "Боруссия" М - 0:0

"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:1 (0:0)

Голы: Крамарич, 53 - 1:0, Премель, 69 - 2:0, Даббур, 80 - 3:0, Кор, 83 - 3:1, Кадержабек, 90 - 4:1

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Лакруа, 60 - 0:1

"Герта" – "Байер" - 2:2 (0:0)

Голы: Демирбай, 49 - 0:1, Сердар, 55 - 1:1, Рихтер, 74 - 2:1, Шик, 79 - 2:2

"Шальке" – "Бохум" - 3:1 (1:0)

Голы: Дрекслер, 38 - 1:0, Хофманн, 51 - 1:1, Машович, 73 (автогол) - 2:1, Польтер, 90 - 3:1

Положение команд: "Унион" - 14, "Фрайбург" - 13, "Бавария", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 12, "Майнц" - 10, "Кельн", "Боруссия" М - 9, "Вердер", "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" - 8, "Шальке", "Аугсбург" - 6, "Штутгарт", "Герта", "Вольфсбург" - 5, "Байер" - 4, "Бохум" - 0.

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