Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги

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Лидерство "Униона", потеря "Баварии", разгром Дортмунда: результаты 6-го тура Бундеслиги

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Германии. "Бавария" упустила победу над "Штутгартом", "Унион" победил "Кельн" и возглавил турнирную таблице, дортмундская "Боруссия" разгромно проиграла "РБ Лейпциг".

"Бавария" – "Штутгарт" - 2:2 (1:0)
Голы: Тель, 36 - 1:0, Фюрих, 57 - 1:1, Мусиала, 60 - 2:1, Гирасси, 90+2 (с пенальти) - 2:2

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 3:0 (2:0)
Голы: Орбан, 6 - 1:0, Собослаи, 45 - 2:0, Айдара, 84 - 3:0

"Вердер" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Демирович, 63 - 0:1

"Кельн" – "Унион" - 0:1 (0:1)
Гол: Хюберс, 3 (автогол) - 0:1

"Фрайбург" – "Боруссия" М - 0:0

"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:1 (0:0)
Голы: Крамарич, 53 - 1:0, Премель, 69 - 2:0, Даббур, 80 - 3:0, Кор, 83 - 3:1, Кадержабек, 90 - 4:1

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Лакруа, 60 - 0:1

"Герта" – "Байер" - 2:2 (0:0)
Голы: Демирбай, 49 - 0:1, Сердар, 55 - 1:1, Рихтер, 74 - 2:1, Шик, 79 - 2:2

"Шальке" – "Бохум" - 3:1 (1:0)
Голы: Дрекслер, 38 - 1:0, Хофманн, 51 - 1:1, Машович, 73 (автогол) - 2:1, Польтер, 90 - 3:1

Положение команд: "Унион" - 14, "Фрайбург" - 13, "Бавария", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 12, "Майнц" - 10, "Кельн", "Боруссия" М - 9, "Вердер", "РБ Лейпциг", "Айнтрахт" - 8, "Шальке", "Аугсбург" - 6, "Штутгарт", "Герта", "Вольфсбург" - 5, "Байер" - 4, "Бохум" - 0. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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