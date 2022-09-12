Лидерство "Колоса", победы "Шахтера" и "Динамо": результаты 4-го тура УПЛ
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить неожиданное лидерство "Колоса", который обыграл "Металлист". Также победы одержали "Шахтер" и "Динамо" над "Черноморцем" и "Львовом".
"Динамо" – "Львов" – 1:0 (1:0)
Гол: Буяльский, 32 - 1:0
"Шахтер - "Черноморец" - 2:1 (0:1)
Голы: Брагару, 10 - 0:1, Швед, 74 - 1:1, Очеретько, 90+6 - 2:1
"Колос" - "Металлист" - 1:0 (0:0)
Гол: Мякушко, 73 - 1:0
"Рух" - "Заря" - 3:1 (1:0)
Голы: Таллес, 40 - 1:0, Таллес, 49 (с пенальти) - 2:0, Русин, 54 - 2:1, Таллес, 49 - 2:1
"Кривбасс" - "Верес" - 0:1 (0:1)
Гол: Дахновский, 28 - 0:1
"Днепр-1" - "Металлист 1925" - 3:0 (0:0)
Голы: Адамюк, 62 - 1:0, Довбик, 66 - 2:0, Громов, 88 - 3:0
"Ворскла" - "Александрия" - 0:0
"Ингулец" - "Минай" - 1:2 (0:1)
Голы: Твердохлеб, 18 - 0:1, Хахлев, 60 - 0:2, Козак, 90 - 1:2
Положение команд: "Колос", "Шахтер" - 10, "Днепр-1" - 9 (3), "Заря", "Верес" - 9, "Металлист", "Александрия" - 7, "Металлист 1925" - 5, "Минай" - 4 (3), "Рух" - 3, "Динамо" - 3 (3), "Ингулец", "Черноморец" - 2, "Львов" - 1 (3), "Кривбасс", "Ворскла" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13