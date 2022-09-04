Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить лидерство "Фрайбурга", который победил "Байер", ничью "Баварии" и "Унионом", разгромное поражение "РБ Лейпциг" от "Айнтрахта", а также победу дортмундской "Боруссии" над "Хоффенхаймом".
"Унион" – "Бавария" - 1:1 (1:1)
Голы: Беккер, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 4:0 (2:0)
Голы: Камада, 16 - 1:0, Роде, 22 - 2:0, Тута, 67 - 3:0, Борре, 84 (с пенальти) - 4:0
"Байер" – "Фрайбург" - 2:3 (1:0)
Голы: Демирбай, 16 - 1:0, Гинтер, 48 - 1:1, Грегорич, 51 - 1:2, Шик, 65 - 2:2, Доан, 72 - 2:3
"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 16 - 1:0
"Аугсбург" – "Герта" - 0:2 (0:0)
Голы: Лукебакио, 57 - 0:1, Рихтер, 90 - 0:2
"Боруссия" М – "Майнц" - 0:1 (0:0)
Гол: Мартин, 55 - 0:1
"Вольфсбург" – "Кельн" - 2:4 (1:3)
Голы: Нмеча, 2 - 1:0, Любичич, 22 - 1:1, Отавио, 31 (автогол) - 1:2, Кайнц, 45 (с пенальти) - 1:3, Нмеча, 79 - 2:3, Адамян, 81 - 2:4
"Бохум" – "Вердер" - 0:2 (0:0)
Голы: Фюллькруг, 85 - 0:1, Фюллькруг, 90 - 0:2
"Штутгарт" – "Шальке" - 1:1 (1:1)
Голы: Фюрих, 18 - 1:0, Теродде, 21 - 1:1
Положение команд: "Фрайбург", "Боруссия" Д - 12, "Бавария", "Унион" - 11, "Майнц" - 10, "Кельн", "Хоффенхайм" - 9, "Вердер", "Боруссия" М, "Айнтрахт" - 8, "РБ Лейпциг" - 5, "Штутгарт", "Герта" - 4, "Байер", "Шальке", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург" - 2, "Бохум" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20