Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги

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Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить лидерство "Фрайбурга", который победил "Байер", ничью "Баварии" и "Унионом", разгромное поражение "РБ Лейпциг" от "Айнтрахта", а также победу дортмундской "Боруссии" над "Хоффенхаймом".

"Унион" – "Бавария" - 1:1 (1:1)
Голы: Беккер, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 4:0 (2:0)
Голы: Камада, 16 - 1:0, Роде, 22 - 2:0, Тута, 67 - 3:0, Борре, 84 (с пенальти) - 4:0

"Байер" – "Фрайбург" - 2:3 (1:0)
Голы: Демирбай, 16 - 1:0, Гинтер, 48 - 1:1, Грегорич, 51 - 1:2, Шик, 65 - 2:2, Доан, 72 - 2:3

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 16 - 1:0

"Аугсбург" – "Герта" - 0:2 (0:0)
Голы: Лукебакио, 57 - 0:1, Рихтер, 90 - 0:2

"Боруссия" М – "Майнц" - 0:1 (0:0)
Гол: Мартин, 55 - 0:1

"Вольфсбург" – "Кельн" - 2:4 (1:3)
Голы: Нмеча, 2 - 1:0, Любичич, 22 - 1:1, Отавио, 31 (автогол) - 1:2, Кайнц, 45 (с пенальти) - 1:3, Нмеча, 79 - 2:3, Адамян, 81 - 2:4

"Бохум" – "Вердер" - 0:2 (0:0)
Голы: Фюллькруг, 85 - 0:1, Фюллькруг, 90 - 0:2

"Штутгарт" – "Шальке" - 1:1 (1:1)
Голы: Фюрих, 18 - 1:0, Теродде, 21 - 1:1

Положение команд: "Фрайбург", "Боруссия" Д - 12, "Бавария", "Унион" - 11, "Майнц" - 10, "Кельн", "Хоффенхайм" - 9, "Вердер", "Боруссия" М, "Айнтрахт" - 8, "РБ Лейпциг" - 5, "Штутгарт", "Герта" - 4, "Байер", "Шальке", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург" - 2, "Бохум" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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