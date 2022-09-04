Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить лидерство "Фрайбурга", который победил "Байер", ничью "Баварии" и "Унионом", разгромное поражение "РБ Лейпциг" от "Айнтрахта", а также победу дортмундской "Боруссии" над "Хоффенхаймом".

"Унион" – "Бавария" - 1:1 (1:1)

Голы: Беккер, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 4:0 (2:0)

Голы: Камада, 16 - 1:0, Роде, 22 - 2:0, Тута, 67 - 3:0, Борре, 84 (с пенальти) - 4:0

"Байер" – "Фрайбург" - 2:3 (1:0)

Голы: Демирбай, 16 - 1:0, Гинтер, 48 - 1:1, Грегорич, 51 - 1:2, Шик, 65 - 2:2, Доан, 72 - 2:3

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)

Гол: Ройс, 16 - 1:0

"Аугсбург" – "Герта" - 0:2 (0:0)

Голы: Лукебакио, 57 - 0:1, Рихтер, 90 - 0:2

"Боруссия" М – "Майнц" - 0:1 (0:0)

Гол: Мартин, 55 - 0:1

"Вольфсбург" – "Кельн" - 2:4 (1:3)

Голы: Нмеча, 2 - 1:0, Любичич, 22 - 1:1, Отавио, 31 (автогол) - 1:2, Кайнц, 45 (с пенальти) - 1:3, Нмеча, 79 - 2:3, Адамян, 81 - 2:4

"Бохум" – "Вердер" - 0:2 (0:0)

Голы: Фюллькруг, 85 - 0:1, Фюллькруг, 90 - 0:2

"Штутгарт" – "Шальке" - 1:1 (1:1)

Голы: Фюрих, 18 - 1:0, Теродде, 21 - 1:1

Положение команд: "Фрайбург", "Боруссия" Д - 12, "Бавария", "Унион" - 11, "Майнц" - 10, "Кельн", "Хоффенхайм" - 9, "Вердер", "Боруссия" М, "Айнтрахт" - 8, "РБ Лейпциг" - 5, "Штутгарт", "Герта" - 4, "Байер", "Шальке", "Аугсбург" - 3, "Вольфсбург" - 2, "Бохум" - 0.

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