Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Аталанты" над "Монцей", успех "Милана" в поединке с "Интером", а также ничью "Ювентуса" с "Фиорентиной".

"Монца" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)

Голы: Хейлунд, 57 - 0:1, Марлон, 65 (автогол) - 0:2

"Удинезе" – "Рома" - 4:0 (1:0)

Голы: Удоджи, 5 - 1:0, Самарджич, 56 - 2:0, Перейра, 75 - 3:0, Ловрич, 82 - 4:0

"Милан" – "Интер" - 3:2 (1:1)

Голы: Брозович, 21 - 0:1, Леау, 28 - 1:1, Жиру, 54 - 2:1, Леау, 60 - 3:1, Джеко, 67 - 3:2

"Салернитана" – "Эмполи" - 2:2 (1:1)

Голы: Сатриано, 31 - 0:1, Маццокки, 39 - 1:1, Диа, 61 - 2:1, Ламмерс, 81 - 2:2

"Торино" – "Лечче" - 1:0 (1:0)

Гол: Влашич, 40 - 1:0

"Фиорентина" – "Ювентус" - 1:1 (1:1)

Голы: Милик, 9 - 0:1, Куаме, 29 - 1:1

"Лацио" – "Наполи" - 1:2 (1:1)

Голы: Дзакканьи, 4 - 1:0, Ким Мин Чжэ, 38 - 1:1, Кварацхелия, 61 - 1:2

"Кремонезе" – "Сассуоло" - 0:0

"Специя" – "Болонья" - 2:2 (1:1)

Голы: Арнаутович, 6 - 0:1, Бастони, 45 - 1:1, Схаутен, 54 (автогол) - 2:1, Арнаутович, 64 - 2:2

"Верона" – "Сампдория" - 2:1 (2:1)

Голы: Капуто, 40 - 0:1, Аудеро, 44 (автогол) - 1:1, Дойг, 45 - 2:1

Положение команд: "Аталанта" - 13, "Наполи", "Милан" - 11, "Удинезе", "Рома", "Торино" - 10, "Ювентус", "Интер" - 9, "Лацио" - 8, "Салернитана", "Фиорентина", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Болонья" - 3, "Лечче", "Сампдория" - 2, "Кремонезе" - 1, "Монца" - 0.

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