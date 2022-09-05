Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А

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Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Аталанты" над "Монцей", успех "Милана" в поединке с "Интером", а также ничью "Ювентуса" с "Фиорентиной".

"Монца" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)
Голы: Хейлунд, 57 - 0:1, Марлон, 65 (автогол) - 0:2

"Удинезе" – "Рома" - 4:0 (1:0)
Голы: Удоджи, 5 - 1:0, Самарджич, 56 - 2:0, Перейра, 75 - 3:0, Ловрич, 82 - 4:0

"Милан" – "Интер" - 3:2 (1:1)
Голы: Брозович, 21 - 0:1, Леау, 28 - 1:1, Жиру, 54 - 2:1, Леау, 60 - 3:1, Джеко, 67 - 3:2

"Салернитана" – "Эмполи" - 2:2 (1:1)
Голы: Сатриано, 31 - 0:1, Маццокки, 39 - 1:1, Диа, 61 - 2:1, Ламмерс, 81 - 2:2

"Торино" – "Лечче" - 1:0 (1:0)
Гол: Влашич, 40 - 1:0

"Фиорентина" – "Ювентус" - 1:1 (1:1)
Голы: Милик, 9 - 0:1, Куаме, 29 - 1:1

"Лацио" – "Наполи" - 1:2 (1:1)
Голы: Дзакканьи, 4 - 1:0, Ким Мин Чжэ, 38 - 1:1, Кварацхелия, 61 - 1:2

"Кремонезе" – "Сассуоло" - 0:0

"Специя" – "Болонья" - 2:2 (1:1)
Голы: Арнаутович, 6 - 0:1, Бастони, 45 - 1:1, Схаутен, 54 (автогол) - 2:1, Арнаутович, 64 - 2:2

"Верона" – "Сампдория" - 2:1 (2:1)
Голы: Капуто, 40 - 0:1, Аудеро, 44 (автогол) - 1:1, Дойг, 45 - 2:1

Положение команд: "Аталанта" - 13, "Наполи", "Милан" - 11, "Удинезе", "Рома", "Торино" - 10, "Ювентус", "Интер" - 9, "Лацио" - 8, "Салернитана", "Фиорентина", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Болонья" - 3, "Лечче", "Сампдория" - 2, "Кремонезе" - 1, "Монца" - 0.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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