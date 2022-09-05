Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Аталанты" над "Монцей", успех "Милана" в поединке с "Интером", а также ничью "Ювентуса" с "Фиорентиной".
"Монца" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)
Голы: Хейлунд, 57 - 0:1, Марлон, 65 (автогол) - 0:2
"Удинезе" – "Рома" - 4:0 (1:0)
Голы: Удоджи, 5 - 1:0, Самарджич, 56 - 2:0, Перейра, 75 - 3:0, Ловрич, 82 - 4:0
"Милан" – "Интер" - 3:2 (1:1)
Голы: Брозович, 21 - 0:1, Леау, 28 - 1:1, Жиру, 54 - 2:1, Леау, 60 - 3:1, Джеко, 67 - 3:2
"Салернитана" – "Эмполи" - 2:2 (1:1)
Голы: Сатриано, 31 - 0:1, Маццокки, 39 - 1:1, Диа, 61 - 2:1, Ламмерс, 81 - 2:2
"Торино" – "Лечче" - 1:0 (1:0)
Гол: Влашич, 40 - 1:0
"Фиорентина" – "Ювентус" - 1:1 (1:1)
Голы: Милик, 9 - 0:1, Куаме, 29 - 1:1
"Лацио" – "Наполи" - 1:2 (1:1)
Голы: Дзакканьи, 4 - 1:0, Ким Мин Чжэ, 38 - 1:1, Кварацхелия, 61 - 1:2
"Кремонезе" – "Сассуоло" - 0:0
"Специя" – "Болонья" - 2:2 (1:1)
Голы: Арнаутович, 6 - 0:1, Бастони, 45 - 1:1, Схаутен, 54 (автогол) - 2:1, Арнаутович, 64 - 2:2
"Верона" – "Сампдория" - 2:1 (2:1)
Голы: Капуто, 40 - 0:1, Аудеро, 44 (автогол) - 1:1, Дойг, 45 - 2:1
Положение команд: "Аталанта" - 13, "Наполи", "Милан" - 11, "Удинезе", "Рома", "Торино" - 10, "Ювентус", "Интер" - 9, "Лацио" - 8, "Салернитана", "Фиорентина", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Болонья" - 3, "Лечче", "Сампдория" - 2, "Кремонезе" - 1, "Монца" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17