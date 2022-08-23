Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Арсенала" над "Борнмутом", разгромное поражение "Челси" от "Лидса", а также неожиданную победу "Манчестер Юнайтед" над "Ливерпулем".

"Борнмут" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)

Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эдегор, 11 - 0:2, Салиба, 54 - 0:3

"Лидс" – "Челси" - 3:0 (2:0)

Голы: Ааронсон, 33 - 1:0, Родриго, 37 - 2:0, Харрисон, 69 - 3:0

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (1:0)

Голы: Санчо, 16 - 1:0, Рэшфорд, 53 - 2:0, Салах, 81 - 2:1

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 3:3 (2:1)

Голы: Гюндоган, 5 - 0:1, Альмирон, 28 - 1:1, Уилсон, 39 - 2:1, Триппьер, 54 - 3:1, Холанд, 60 - 3:2, Бернарду Силва, 64 - 3:3

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 64 - 1:0

"Лестер" – "Саутгемптон" - 1:2 (0:0)

Голы: Мэддисон, 54 - 1:0, Адамс, 68 - 1:1, Адамс, 84 - 1:2

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 3:1 (1:1)

Голы: Уоткинс, 5 - 0:1, Заа, 7 - 1:1, Заа, 58 - 2:1, Матета, 71 - 3:1

"Эвертон" – "Ноттингем Форест" - 1:1 (0:0)

Голы: Джонсон, 81 - 0:1, Грэй, 88 - 1:1

"Фулхэм" – "Брентфорд" - 3:2 (2:1)

Голы: Декордова-Рид, 1 - 1:0, Пальинья, 20 - 2:0, Нергор, 44 - 2:1, Тоуни, 71 - 2:2, Митрович, 90 - 3:2

"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:2 (0:1)

Голы: Мак Аллистер, 22 (с пенальти) - 0:1, Троссард, 66 - 0:2

Положение команд: "Арсенал" - 9, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Лидс", "Брайтон" - 7, "Ньюкасл", "Фулхэм" - 5, "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест", "Саутгемптон", "Челси" - 4, "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Борнмут" - 3, "Ливерпуль" - 2, "Эвертон", "Вулверхэмптон", "Лестер" - 1, "Вест Хэм" - 0.

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