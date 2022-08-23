Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ

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Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Арсенала" над "Борнмутом", разгромное поражение "Челси" от "Лидса", а также неожиданную победу "Манчестер Юнайтед" над "Ливерпулем".

"Борнмут" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)
Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эдегор, 11 - 0:2, Салиба, 54 - 0:3

"Лидс" – "Челси" - 3:0 (2:0)
Голы: Ааронсон, 33 - 1:0, Родриго, 37 - 2:0, Харрисон, 69 - 3:0

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 2:1 (1:0)
Голы: Санчо, 16 - 1:0, Рэшфорд, 53 - 2:0, Салах, 81 - 2:1

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 3:3 (2:1)
Голы: Гюндоган, 5 - 0:1, Альмирон, 28 - 1:1, Уилсон, 39 - 2:1, Триппьер, 54 - 3:1, Холанд, 60 - 3:2, Бернарду Силва, 64 - 3:3

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Кейн, 64 - 1:0

"Лестер" – "Саутгемптон" - 1:2 (0:0)
Голы: Мэддисон, 54 - 1:0, Адамс, 68 - 1:1, Адамс, 84 - 1:2

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 3:1 (1:1)
Голы: Уоткинс, 5 - 0:1, Заа, 7 - 1:1, Заа, 58 - 2:1, Матета, 71 - 3:1

"Эвертон" – "Ноттингем Форест" - 1:1 (0:0)
Голы: Джонсон, 81 - 0:1, Грэй, 88 - 1:1

"Фулхэм" – "Брентфорд" - 3:2 (2:1)
Голы: Декордова-Рид, 1 - 1:0, Пальинья, 20 - 2:0, Нергор, 44 - 2:1, Тоуни, 71 - 2:2, Митрович, 90 - 3:2

"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:2 (0:1)
Голы: Мак Аллистер, 22 (с пенальти) - 0:1, Троссард, 66 - 0:2

Положение команд: "Арсенал" - 9, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Лидс", "Брайтон" - 7, "Ньюкасл", "Фулхэм" - 5, "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест", "Саутгемптон", "Челси" - 4, "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Борнмут" - 3, "Ливерпуль" - 2, "Эвертон", "Вулверхэмптон", "Лестер" - 1, "Вест Хэм" - 0.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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