Лидер "Вильярреала" Данджума может перебраться в АПЛ

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Лидер "Вильярреала" Данджума может перебраться в АПЛ

Фото: твиттер Арно Данджумы/Автор неизвестен

"Вест Хэм" проявляет интерес к голландскому форварду "Вильярреала" Арно Данджуме, сообщает Relevo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте с "подводниками" составляет 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландец также входит в сферу интересов "Ливерпуля".

В прошлом сезоне 25-летний Данджума провел за "Вильярреал" 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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