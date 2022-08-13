Лидер "Спартака" высказался о новом главном тренере
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о том, как команда относится к новому главному тренеру.
"Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо [Абаскаль] хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем", - сказал он.
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