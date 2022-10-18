Лидер сборной Португалии подтвердил, что пропустит ЧМ-2022
Фото: инстаграм Диогу Жоты/Автор неизвестен
Форвард сборной Португалии Диогу Жота прокомментировал пропуск предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как известно, футболист "Ливерпуля" получил мышечную травму в матче с "Манчестер Сити" и не успеет восстановиться до старта турнира.
"В последнюю минуту разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone", — написал Жота.
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