Лидер сборной Португалии подтвердил, что пропустит ЧМ-2022

Фото: инстаграм Диогу Жоты/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии Диогу Жота прокомментировал пропуск предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как известно, футболист "Ливерпуля" получил мышечную травму в матче с "Манчестер Сити" и не успеет восстановиться до старта турнира.

"В последнюю минуту разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone", — написал Жота.

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