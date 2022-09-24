Лидер сборной Германии нашел причину поражения от Венгрии

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Лидер сборной Германии нашел причину поражения от Венгрии

Фото: инстаграм Джошуа Киммиха\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих попытался найти причины поражения команды от Венгрии (0:1) в 5-м туре Лиги наций.

После этой игры венгры остались на первом месте с 10 баллами, в то время как Германия стала третьей с 6 очками.

"Мы слишком медленно развивались, мы допустили слишком много ошибок. Нашей целью была победа в группе, даже если в первом тайме это не выглядело так", - объяснился футболист.

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