Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Боснии Миралем Пьянич прокомментировал решение Федерации футбола Боснии о проведении товарищеского матча со сборной России.

"Я слышал, что наша Федерация решила провести матч с Россией. Руководство в курсе, что я думаю по этому поводу. До того, как решение было принято, мне звонили и спрашивали мое мнение. Я сказал, что думаю по этому поводу, поэтому удивлен принятым решением. Это плохое решение! У меня просто нет слов. Это очень нехорошо", - приводит слова Пьянича Sportske.ba.

Матч Россия - Босния запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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