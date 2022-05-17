Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы

Фото: твиттер Тавернье\Автор неизвестен

Защитник "Рейнджерс" Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от матча против "Айнтрахта" в финале Лиги Европы.

"В последние годы "Рейнджерс" усилили многие хорошие игроки. Это лучший коллектив в моей карьере, смесь молодости и опыта. Мы готовы умереть друг за друга. У команды крепкий характер, и быть ее капитаном - огромная радость.

Этот финал значит для нас все. Осталось сделать один шаг, и мы очень хотим вернуться домой с трофеем. Оставим на поле все силы, чтобы болельщики нами гордились.

Костич показывает отличную игру, отношусь к нему с уважением. Мне нужно будет сыграть на максимуме возможностей, чтобы не дать ему развернуться", - сказал защитник.

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