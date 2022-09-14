Лидер "Реала" пропустит матч с "Атлетико"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пропустит матч 6-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не успеет восстановиться после травмы колена. Матч "Атлетико" - "Реал" состоится 18 сентября.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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