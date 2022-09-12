Лидер менхенгладбахской "Боруссии" может пропустить весь сезон

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Лидер менхенгладбахской "Боруссии" может пропустить весь сезон

Фото: твиттер Флориана Нойхауса/Автор неизвестен

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то хавбеку придется перенести операцию, после которой он будет восстанавливаться 6-9 месяцев.

В нынешнем сезоне 25-летний Нойхаус провел за "Боруссию" семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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