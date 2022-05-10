Лидер "Ливерпуля" хочет перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, африканский футболист полагает, что в составе каталонского клуба у него будет больше шансов выиграть "Золотой мяч". Каталонцам также интересен форвард. "Ливерпуль" может согласиться продать игрока, так как его контракт с клубом истекает через год.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может обменять Мане на форварда "Баварии" Сержа Гнабри.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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