Лидер "Лидса" попросил клуб продать его в "Барселону"

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Лидер "Лидса" попросил клуб продать его в "Барселону"

Фото: твиттер Рафиньи/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья Диас хочет перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист попросил руководство клуба продать его каталонцам. "Лидс" хотел бы сохранить игрока, но при вылете клуба из Премьер-лиги его отступные уменьшатся до 25 миллионов евро. Если клуб останется в АПЛ, то отступные составят 75 миллионов. После 35 туров "Лидс" находится в зоне вылета на 18-м месте.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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