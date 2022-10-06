Лидер киевского "Динамо" высказался о настрое на матч Лиги Европы

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ренном" рассказал о настроении команды и настрое на игру.

По словам украинца, "Ренн" представляет собой сильную команду.

"Поэтому мы будем играть только на победу, другого выбора у нас нет. У нас не лучшая ситуация в группе, но впереди два матча с "Ренном", в которых мы можем все поправить. Как я уже сказал, мы будем играть на победу, другого выбора у нас нет. Необходимо исправлять турнирную ситуацию в завтрашней игре.

Все молодые игроки "Ренна" очень техничные, быстрые и агрессивные. Чемпионат Франции – это совсем другой уровень по сравнению с украинским первенством. Однако мы играем для своей страны, для наших защитников, поэтому каждый матч для нас – это битва. Завтра мы будем сражаться для наших болельщиков, наших защитников и нашей страны", - отметил он.

Не пропустите: киевское "Динамо" теряет одного из лидеров. | https://dailysports.net