Лидер киевского "Динамо" Цыганков отказал известным клубам Ла Лиги и Серии А

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков отклонил предложения "Аталанты" и "Вильярреала", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист посчитал несолидным вариант с "подводниками", а "Аталанта" его напугала тяжелыми тренировками под руководством Джан Пьеро Гасперини. При этом хавбек продолжает искать клуб в Европе.

В прошлом сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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