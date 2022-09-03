Лидер киевского "Динамо" Цыганков мог оказаться в "Аяксе" летом

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков был предложен нидерландскому "Аяксу" перед закрытием трансферного окна.

Как сообщает Voetbalpremiur со ссылкой на De Telegraaf, агентство Sports Entertainment Group (SEG), которое возглавляет брат Хосепа Гвардиолы, также совершило попытку пристроить в "Аякс" вингера ПСВ Коди Гакпо.

Один из этих футболистов должен был стать заменой перешедшему в "Манчестер Юнайтед" бразильцу Антони.

Ранее СМИ писали, что услугами украинца заинтересованы "Севилья" и "Вильярреал".

Не пропустите: "Ницца" предложила 20 млн евро за украинца из "Шахтера". | https://dailysports.net