Лидер киевского "Динамо" Цыганков мог оказаться в "Аяксе" летом
Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков был предложен нидерландскому "Аяксу" перед закрытием трансферного окна.
Как сообщает Voetbalpremiur со ссылкой на De Telegraaf, агентство Sports Entertainment Group (SEG), которое возглавляет брат Хосепа Гвардиолы, также совершило попытку пристроить в "Аякс" вингера ПСВ Коди Гакпо.
Один из этих футболистов должен был стать заменой перешедшему в "Манчестер Юнайтед" бразильцу Антони.
Ранее СМИ писали, что услугами украинца заинтересованы "Севилья" и "Вильярреал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23