Лидер "Днепра-1" получил серьезную травму в первом матче после восстановления

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Лидер "Днепра-1" получил серьезную травму в первом матче после восстановления

Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

Хавбек "Днепра-1" Валерий Лучкевич получил серьезную травму в игре Лиги конференций против "Вадуца" (2:2).

Футболиста заменили в начале второго тайма. Лучкевич не смог продолжить игру после того, как пошел в подкат.

Поле украинский футболист покидал, держась за колено. Не исключено, что он порвал "кресты". Интересно, что только недавно хавбек восстановился от аналогичной травмы.

Это был первый матч Лучкевича после восстановления. В последний раз он выходил на поле еще на летних сборах.

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