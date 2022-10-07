Лидер "Днепра-1" получил серьезную травму в первом матче после восстановления
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен
Хавбек "Днепра-1" Валерий Лучкевич получил серьезную травму в игре Лиги конференций против "Вадуца" (2:2).
Футболиста заменили в начале второго тайма. Лучкевич не смог продолжить игру после того, как пошел в подкат.
Поле украинский футболист покидал, держась за колено. Не исключено, что он порвал "кресты". Интересно, что только недавно хавбек восстановился от аналогичной травмы.
Это был первый матч Лучкевича после восстановления. В последний раз он выходил на поле еще на летних сборах.
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