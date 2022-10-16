Лидер чемпионата Украины вырвал победу в матче с двумя удалениями
Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде обыграл львовский "Рух" со счетом 3:2.
Победу днепрянам принесли голы Артема Довбика, Алексея Гуцуляка и Сергея Логинова. У хозяев отличились Алексей Довгий и Таллес. Стоит отметить, что львовяне заканчивали матч вдевятером из-за удалений Виталия Романа и Дениса Слюсара.
"Днепр-1", набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 очками остался на 13-й позиции.
"Рух" – "Днепр-1" - 2:3 (1:1)
Голы: Довгий, 30 - 1:0, Довбик, 45 (с пенальти) - 1:1, Таллес, 52 - 2:1, Гуцуляк, 59 - 2:2, Логинов, 90+5 - 2:3
"Рух": Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Роман, Сапуга, Довгий, Соломон-Отабор (Рунич, 87), Таллес (Мысык, 65), Б. Бойчук (Карабин, 90+2), Климчук.
"Днепр-1": Макс Валеф, Горбунов, Сваток, Сарапий, Адамюк (Назаренко, 56), Рубчинский (Когут, 67), Бабенко, Громов (Танчик, 55), Пихаленок (Логинов, 87), Гуцуляк, Довбик.
Удаления: Роман (58), Слюсар (77).
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Лидер чемпионата Украины вырвал победу в матче с двумя удалениями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13