Лидер чемпионата Украины вырвал победу в матче с двумя удалениями

Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде обыграл львовский "Рух" со счетом 3:2.

Победу днепрянам принесли голы Артема Довбика, Алексея Гуцуляка и Сергея Логинова. У хозяев отличились Алексей Довгий и Таллес. Стоит отметить, что львовяне заканчивали матч вдевятером из-за удалений Виталия Романа и Дениса Слюсара.

"Днепр-1", набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 очками остался на 13-й позиции.

"Рух" – "Днепр-1" - 2:3 (1:1)

Голы: Довгий, 30 - 1:0, Довбик, 45 (с пенальти) - 1:1, Таллес, 52 - 2:1, Гуцуляк, 59 - 2:2, Логинов, 90+5 - 2:3

"Рух": Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Роман, Сапуга, Довгий, Соломон-Отабор (Рунич, 87), Таллес (Мысык, 65), Б. Бойчук (Карабин, 90+2), Климчук.

"Днепр-1": Макс Валеф, Горбунов, Сваток, Сарапий, Адамюк (Назаренко, 56), Рубчинский (Когут, 67), Бабенко, Громов (Танчик, 55), Пихаленок (Логинов, 87), Гуцуляк, Довбик.

Удаления: Роман (58), Слюсар (77).

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