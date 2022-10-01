Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"

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Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле обыграл "Унион" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Марио Гетце и Йеспера Линдстрема.

"Айнтрахт", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с 17 очками остался на первом месте.

"Айнтрахт" – "Унион" - 2:0 (2:0)
Голы: Гетце, 12 - 1:0, Линдстрем, 42 - 2:0

"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Ндика, Тута, Пеллегрини (Ленц, 71), Гетце (Соу, 66), Роде (Эбимбе, 71), Камада, Линдстрем (Борре, 85), Кнауфф, Коло-Муани.

"Унион": Реннов, Триммель, Баумгартль (Скарке, 75), Йеккель, Диогу Лейте, Гиссельманн, Хедира (Беренс, 74), Хаберер (Зегуин, 66), Торсбю (Шафер, 57), Беккер (Михель, 66), Сьебатшо.

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