Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на своем поле обыграл "Унион" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Марио Гетце и Йеспера Линдстрема.
"Айнтрахт", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с 17 очками остался на первом месте.
"Айнтрахт" – "Унион" - 2:0 (2:0)
Голы: Гетце, 12 - 1:0, Линдстрем, 42 - 2:0
"Айнтрахт": Трапп, Хасебе, Ндика, Тута, Пеллегрини (Ленц, 71), Гетце (Соу, 66), Роде (Эбимбе, 71), Камада, Линдстрем (Борре, 85), Кнауфф, Коло-Муани.
"Унион": Реннов, Триммель, Баумгартль (Скарке, 75), Йеккель, Диогу Лейте, Гиссельманн, Хедира (Беренс, 74), Хаберер (Зегуин, 66), Торсбю (Шафер, 57), Беккер (Михель, 66), Сьебатшо.
Не пропустите: "Бавария" - "Байер" - 4:0 (видео). | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
-
"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
-
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
-
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
-
"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
-
"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
-
"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
-
Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
-
"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
-
Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
-
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
-
"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
-
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
-
На ЧМ-2022 не будут размещать баннер с Роналду
-
Бэйла запускает продажу собственного бренда пива
-
Бензема восстановился после травмы и сегодня сыграет против "Осасуны"
-
Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18