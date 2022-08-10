Лидер "Айнтрахта" не сыграет против "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Атакующий хавбек "Айнтрахта" Филип Костич не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА.

Это связано с тем, что футболист завершает переход в другой клуб. Ранее писали, что Костич близок к переходу в "Ювентус".

"Сейчас мы ведём многообещающие переговоры с другим клубом, и развязка вот-вот наступит. В этой ситуации мы решили — в том числе по просьбе другой стороны — провести матч с "Реалом" без Филипа", — приводит слова спортивного директора клуба Маркуса Креше пресс-служба УЕФА.

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