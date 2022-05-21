"Лейпциг" выиграл Кубок Германии
Фото: твиттер "Лейпцига"\Автор неизвестен
"Лейпциг" в серии пенальти обыграл "Фрайбург" в финале Кубка Германии и завоевал первый трофей в своей истории.
"Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1 (2:4)
Голы: Эггештайн, 19 - 0:1, Нкунку, 76 - 1:1.
"Фрайбург" - Флеккен, Кюблер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Эггештайн, Шаллаи, Хелер.
"Лейпциг" - Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан, Хенрихс, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Андре Силва.
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
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|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|32
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|32
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|15
|Майнц 05
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|Вердер Бремен
|32
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