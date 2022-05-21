"Лейпциг" выиграл Кубок Германии

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"Лейпциг" выиграл Кубок Германии

Фото: твиттер "Лейпцига"\Автор неизвестен

"Лейпциг" в серии пенальти обыграл "Фрайбург" в финале Кубка Германии и завоевал первый трофей в своей истории.

"Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1 (2:4)

Голы: Эггештайн, 19 - 0:1, Нкунку, 76 - 1:1.

"Фрайбург" - Флеккен, Кюблер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Эггештайн, Шаллаи, Хелер.

"Лейпциг" - Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан, Хенрихс, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Андре Силва.

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