"Лейпциг" назначил нового главного тренера

Фото: сайт "Лейпцига"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Лейпцига" назначен Марко Розе.

Контракт с тренером подписан до 2024 года.

Также в "Лейпциг" перешли помощники Розе Александер Циклер, Марк Курт и Франк Гайдек.

Напомним, что накануне немецкий клуб уволил Доменико Тедеско.

45-летний Марко Розе до этого тренировал "Локомотив" Лейпциг, "Зальцбург", "Боруссию" Дортмунд и "Боруссию" Менхенгладбах.

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