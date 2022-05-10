"Лейпциг" хочет продлить контракт с Нкунку

Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" не хочет потерять французского атакующего полузащитника Кристофера Нкунку будущим летом, сообщает издание Caught Offside.

По информации источника, немецкий клуб уже сделал хавбеку предложение о продлении контракта и готов включить в это соглашение пункт об отступных в размере 70-75 миллионов евро.

Отмечается, что в подписании игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нкунку сыграл в 33 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

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