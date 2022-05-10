"Лейпциг" хочет продлить контракт с Нкунку
Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен
"РБ Лейпциг" не хочет потерять французского атакующего полузащитника Кристофера Нкунку будущим летом, сообщает издание Caught Offside.
По информации источника, немецкий клуб уже сделал хавбеку предложение о продлении контракта и готов включить в это соглашение пункт об отступных в размере 70-75 миллионов евро.
Отмечается, что в подписании игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нкунку сыграл в 33 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20