Левандовски ярко отреагировал на ничью "Барселоны" с "Интером"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски поделился мнением о ничьей между каталонским клубом и "Интером" (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы так стремились атаковать и забивать голы, что порой забывали о защите и о контратаках соперника. "Интеру" удавалось легко доходить до наших ворот и создавать опасные моменты. У нас много травмированных, поэтому приходится постоянно менять игроков. Нам не хватает стабильности. Против "Интера" тяжело играть в атаке. У них пять защитников плюс опорный полузащитник. Мы разочарованы результатом", - приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

После четырех туров "Барселона" занимает третье место в своей группе и на три очка отстает от идущего вторым "Интера".

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