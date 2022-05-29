Левандовски высказался о своем будущем

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Левандовски высказался о своем будущем

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что вскоре он сможет рассказать детальную информацию о своем будущем.

"Придет время и вы все узнаете. Скоро я смогу сказать больше о моем будущем", - приводит слова Левандовски журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что форвард принял решение сменить клуб летом. Интерес к игроку проявляют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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