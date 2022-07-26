Левандовски вспомнил о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счетом 2:8
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Новичок "Барселоны" Роберт Левандовски вспомнил о поражении своей новой команды от "Баварии" со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.
"Должен признаться, что мы в "Барсе" не говорили об этом. Это в прошлом. Лучше не оглядываться назад. Такова наша идея.
Я всегда думаю о только победах и хочу забить. Без разницы, что это за игра, какой соперник. Я всегда остаются голодным до побед. У этой команды отличный потенциал. Все мы должны двигаться вместе шаг за шагом", – сказал форвард.
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|Аугсбург
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