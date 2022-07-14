Левандовски вновь опоздал на тренировку "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вновь опоздал на тренировку мюнхенского клуба, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, футболист приехал на две минуты позже, чем было запланировано. При этом он прибыл на тренировку последним. На прошлую тренировку поляк опоздал на шесть минут.

Напомним, что 33-летний Левандовски неоднократно заявлял о желании покинуть "Баварию" и перейти в "Барселону". Впрочем, клубы пока не могут договориться по его трансферу.

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