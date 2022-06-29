Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски хотел бы завершить трансфер в "Барселону" как можно скорее.
Как сообщает Diario Sport, футболист хочет перебраться в Испанию в ближайшие две недели.
По данным источника, у поляка нет желания начинать предсезонные сборы с клубом из Мюнхена.
В то же время Жоан Лапорта пообещал звездному форварду сделать всё, чтобы трансфер осуществился.
В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.
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