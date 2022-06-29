Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"

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Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски хотел бы завершить трансфер в "Барселону" как можно скорее.

Как сообщает Diario Sport, футболист хочет перебраться в Испанию в ближайшие две недели.

По данным источника, у поляка нет желания начинать предсезонные сборы с клубом из Мюнхена.

В то же время Жоан Лапорта пообещал звездному форварду сделать всё, чтобы трансфер осуществился.

В прошлом сезоне Роберт принял участие в 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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