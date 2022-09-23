Левандовски удивил ужасной статистикой в матче за сборную Польши

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Левандовски удивил ужасной статистикой в матче за сборную Польши

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски ни разу не ударил по воротам в матче Лиги наций со сборной Нидерландов (0:2).

Отметим, что форвард "Барселоны" вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

По ходу матча он отдал 27 передач, из которых 24 были точными. Также поляк девять раз потерял мяч.

По итогам четырех туров Лиги наций поляки идут третьими (четыре очка) в своей группе.

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