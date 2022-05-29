Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии"
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал ближе к уходу из мюнхенского клуба, сообщает журналист Маттео Моретто.
По информации источника, агент футболиста Пини Захави и "Бавария" приблизились к уходу Левандовски. Агент польского нападающего и немецкий клуб поддерживают контакт, они восстановили дружеские отношения.
Отмечается, что "Бавария" начинает приоткрывать возможность продажи, но вряд ли меньше чем за 50 миллионов евро. Немецкая сторона, в свою очередь, очень близка к заключению контракта с Садио Мане. Сумма трансфера составит около 30-40 миллионов и может быть закрыта на этой неделе.
Сообщается, что "Барселона", которая заинтересована в подписании Роберта, ждет исхода, а также пытается разобраться с финансовыми проблемами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20