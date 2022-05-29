Левандовски стал ближе к уходу из "Баварии"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал ближе к уходу из мюнхенского клуба, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, агент футболиста Пини Захави и "Бавария" приблизились к уходу Левандовски. Агент польского нападающего и немецкий клуб поддерживают контакт, они восстановили дружеские отношения.

Отмечается, что "Бавария" начинает приоткрывать возможность продажи, но вряд ли меньше чем за 50 миллионов евро. Немецкая сторона, в свою очередь, очень близка к заключению контракта с Садио Мане. Сумма трансфера составит около 30-40 миллионов и может быть закрыта на этой неделе.

Сообщается, что "Барселона", которая заинтересована в подписании Роберта, ждет исхода, а также пытается разобраться с финансовыми проблемами.

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