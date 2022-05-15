Левандовски сказал, что решил уйти из "Баварии"

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Левандовски сказал, что решил уйти из "Баварии"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски после игры с "Вольфсбургом" (2:2) в 34-м туре Бундеслиги рассказал, что принял решение уйти из мюнхенского клуба.

"Я не получил от "Баварии" предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба.

Это была моя последняя игра за "Баварию", вероятно", - сказал поляк.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич также прокомментировал эту ситуацию: "Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб".

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