Левандовски сказал, что решил уйти из "Баварии"
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски после игры с "Вольфсбургом" (2:2) в 34-м туре Бундеслиги рассказал, что принял решение уйти из мюнхенского клуба.
"Я не получил от "Баварии" предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба.
Это была моя последняя игра за "Баварию", вероятно", - сказал поляк.
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич также прокомментировал эту ситуацию: "Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20