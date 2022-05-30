Левандовски сделал громкое заявление о своем будущем. "Не хочу больше играть в "Баварии"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски выступил с заявлением по поводу своего будущего в мюнхенском клубе.

"Моя эра в "Баварии" закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

"Бавария" – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят", - сказал поляк на пресс-конференции в расположении своей национальной команды.

В подписании нападающего заинтересована "Барселона". Контракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.

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