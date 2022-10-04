Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о том, почему выбрал "Барселону" в качестве нового клуба.
По словам футболиста, к нему также проявлял интерес мадридский "Реал".
"Несколько раз интерес ко мне проявлял "Реал", но, увидев стремление "Барселоны" подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен.
Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг", – сказал он в интервью Kanał Sportowy.
Отметим, что в 12 матчах текущего сезона Левандовски забил 12 голов.
Не пропустите: "Атлетико" уверенно обыграл "Севилью". | https://dailysports.net
главное
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
Лента новостей
-
Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
-
"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"
-
Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
-
Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
-
Худшая команда Ла Лиги уволила главного тренера
-
Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду
-
Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"
-
Бенитес может возглавить клуб АПЛ
-
Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
-
"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А
-
Тен Хаг назвал причину, почему Каземиро не часто играет в основном составе "МЮ"
-
Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов
-
ПСЖ теряет португальского хавбека
-
"Челси" и "Арсенал" поборются за одного из лидеров "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14