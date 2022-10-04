Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"

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Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о том, почему выбрал "Барселону" в качестве нового клуба.

По словам футболиста, к нему также проявлял интерес мадридский "Реал".

"Несколько раз интерес ко мне проявлял "Реал", но, увидев стремление "Барселоны" подписать меня, я понял, что мой трансфер туда возможен.

Я знал, что следующим в моей карьере должен стать этот шаг", – сказал он в интервью Kanał Sportowy. 

Отметим, что в 12 матчах текущего сезона Левандовски забил 12 голов.

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