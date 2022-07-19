Левандовски пропустил тренировку "Барселоны"

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Левандовски пропустил тренировку "Барселоны"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не принял участия в открытой тренировке команды, которая прошла сегодня в рамках предсезонных сборов в США.

33-летний футболист в этом время продолжал работать индивидуально в тренажерном зале.

Кроме того, была перенесена презентация Роберта в качестве нового футболиста "Барселоны"», которая должна была пройти сегодня, 19 июля. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов.

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