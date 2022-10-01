Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге

Теги барселонамальорка

Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Роберт Левандовски.

"Барселона", набрав 19 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 8 очками осталась на 10-й позиции.

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 20 - 0:1

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77), Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85), Баба, Мурики.

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Серджи Роберто, 80), Бускетс, Кессиэ (Педри, 67), Гави, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).

Не пропустите: "Атлетико" уверенно обыграл "Севилью". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 октября

Главные новости дня: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов