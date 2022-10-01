Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Роберт Левандовски.
"Барселона", набрав 19 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 8 очками осталась на 10-й позиции.
"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Левандовски, 20 - 0:1
"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77), Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85), Баба, Мурики.
"Барселона": тер Штеген, Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Серджи Роберто, 80), Бускетс, Кессиэ (Педри, 67), Гави, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14