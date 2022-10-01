Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Роберт Левандовски.

"Барселона", набрав 19 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 8 очками осталась на 10-й позиции.

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Левандовски, 20 - 0:1

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77), Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85), Баба, Мурики.

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Серджи Роберто, 80), Бускетс, Кессиэ (Педри, 67), Гави, Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).

Не пропустите: "Атлетико" уверенно обыграл "Севилью". | https://dailysports.net