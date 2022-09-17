Левандовски принес "Барселоне" крупную победу в Ла Лиге



Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Эльче" со счетом 3:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски и гол Мемфиса Депая. Стоит отметить, что гости почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Гонсало Верду.

"Барселона", набрав 16 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался на последнем, 20-м месте.

"Барселона" – "Эльче" - 3:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 34 - 1:0, Депай, 41 - 2:0, Левандовски, 48 - 3:0

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде, Кессиэ (Гави, 46), де Йонг, Педри, Левандовски (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59), Дембеле (Рафинья, 60).

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Верду, Дональд, Клерк, Моренте (Понсе, 68), Фидель (Кина, 53), Гумбау, Гути (Фернандес Меркау, 53), Бойе (Хосан, 68).

Удаление: Верду (14).

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