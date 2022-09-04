Левандовски повторил достижение Роналду в Ла Лиге

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Левандовски повторил достижение Роналду в Ла Лиге

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски отметился очередным забитым мячом в первенстве Испании.

Вчера поляк забил гол в матче 4-го тура испанской Примеры с "Севильей" (3:0).

Это был пятый мяч форварда в четырёх стартовых играх.

Таким образом, Левандовски повторил достижения Ла Лиги Криштиану Роналду ("Реал" Мадрид, 5) и Радамеля Фалькао ("Атлетико", 5). 

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