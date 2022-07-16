Левандовски попрощался с футболистами "Баварии"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в последний раз посетил тренировку «Баварии».

Во время занятий он попрощался с одноклубниками, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Интересно, что первый раз 33-летний футболист, опоздавший на три предыдущих занятия, приехал вовремя.

Ожидается, что форвард подпишет контракт с "Барселоной" в течение суток.

За футболиста "Барса" заплатит 45+5 млн евро.

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