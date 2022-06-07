Левандовски попрощался с "Баварией" и назвал причины ухода

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Левандовски попрощался с "Баварией" и назвал причины ухода

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски объяснил свое желание уйти из немецкого клуба.

По словам футболиста, ему хочется получать больше эмоций.

"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать. Во мне что-то угасло – и с этим невозможно справиться. Это не компенсировать, даже оставаясь профессионалом.

Я ухожу от своих друзей, с некоторыми из них я провел много лет, мы виделись каждый день. Это настоящая дружба.

Когда ты столько лет в клубе, когда всегда был готов играть, несмотря на травмы и боль, выкладывался на полную... Думаю, в этой ситуации нужно найти решение, которое устроит обе стороны. Не должно быть одностороннего решения.

Какой игрок захочет перейти в "Баварию", зная, что с ним может случиться нечто подобное? Где лояльность и уважение?

Я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил замечательных людей и хотел бы, чтобы это так и осталось в моей голове", – приводит слова польского нападающего Onet Sport.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах во всех турнирах. 

Не пропустите: Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии". | https://dailysports.net
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