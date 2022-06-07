Левандовски попрощался с "Баварией" и назвал причины ухода
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски объяснил свое желание уйти из немецкого клуба.
По словам футболиста, ему хочется получать больше эмоций.
"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать. Во мне что-то угасло – и с этим невозможно справиться. Это не компенсировать, даже оставаясь профессионалом.
Я ухожу от своих друзей, с некоторыми из них я провел много лет, мы виделись каждый день. Это настоящая дружба.
Когда ты столько лет в клубе, когда всегда был готов играть, несмотря на травмы и боль, выкладывался на полную... Думаю, в этой ситуации нужно найти решение, которое устроит обе стороны. Не должно быть одностороннего решения.
Какой игрок захочет перейти в "Баварию", зная, что с ним может случиться нечто подобное? Где лояльность и уважение?
Я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил замечательных людей и хотел бы, чтобы это так и осталось в моей голове", – приводит слова польского нападающего Onet Sport.
В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20