Левандовски поддержит Украину на ЧМ-2022 (фото)
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски сообщил, что он будет играть на чемпионате мира 2022 года с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Повязку форварду подарил экс-капитан украинской национальной команды Андрей Шевченко.
"Спасибо, Андрей. Было приятно встретиться! Носить капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионате мира – честь для меня", - написал Левандовски в своей социальной сети, опубликовав совместную фотографию с Шевченко.
На ЧМ-2022 Польша сыграет в группе С вместе со сборными Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии.
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|Группа B
|М
|О
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|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
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|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3