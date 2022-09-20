Левандовски поддержит Украину на ЧМ-2022 (фото)

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски сообщил, что он будет играть на чемпионате мира 2022 года с капитанской повязкой в цветах флага Украины. Повязку форварду подарил экс-капитан украинской национальной команды Андрей Шевченко.

"Спасибо, Андрей. Было приятно встретиться! Носить капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионате мира – честь для меня", - написал Левандовски в своей социальной сети, опубликовав совместную фотографию с Шевченко.

На ЧМ-2022 Польша сыграет в группе С вместе со сборными Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии.

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