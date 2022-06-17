Левандовски отказал "Челси"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отказался перейти в лондонский "Челси", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, приоритетом для футболиста является переход в "Барселону". При этом он твердо настроен уйти из "Баварии".

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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