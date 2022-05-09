Левандовски остается приоритетом для "Барселоны"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски является приоритетной целью "Барселоны" на летнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

По информации источника, сам игрок хочет покинуть немецкий клуб, однако мюнхенцы не намерены расставаться с форвардом до лета 2023 года, когда подойдет к концу его контракт.

Отмечается, что в "Барселоне" считают, что этот трансфер можно осуществить, однако это будет очень трудно сделать, а агент поляка Пини Захави работает над сделкой и считается, что сумма трансфера может не превысить 40 миллионов евро.

В трансфере заинтересованы и главный тренер каталонского клуба Хави, и президент Жоан Лапорта.

Также не пропустите: Педри хочет играть под "номером Иньесты" в "Барселоне". | http://soccernews.ru