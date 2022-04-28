Левандовски определился с новым клубом

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Левандовски определился с новым клубом

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски хочет перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист считает, что в каталонском клубе у него будет больше шансов выиграть "Золотой мяч", чем в составе мюнхенцев. При этом форвард не заинтересован в переходе в один из клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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