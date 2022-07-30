Левандовски обвинил "Баварию" во лжи

Теги роберт левандовскибавария мюнхенбарселона

Левандовски обвинил "Баварию" во лжи

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Новичок "Барселоны" Роберт Левандовски обвинил свою бывшую команду во лжи.

По словам футболиста, в "Баварии" согласились его отпустить, хотя он мог остаться в клубе.

"Некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. Для меня всегда было важно быть максимально ясным, оставаться верным, и, может быть, для некоторых людей это было проблемой.

Всё, что произошло за последние, может быть, несколько недель до того, как я покинул "Баварию", в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды, много дерьма, лжи", — приводит слова Левандовски ESPN. 

Не пропустите: Депай отказал английскому топ-клубу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба

Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов