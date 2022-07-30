Левандовски обвинил "Баварию" во лжи
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Новичок "Барселоны" Роберт Левандовски обвинил свою бывшую команду во лжи.
По словам футболиста, в "Баварии" согласились его отпустить, хотя он мог остаться в клубе.
"Некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. Для меня всегда было важно быть максимально ясным, оставаться верным, и, может быть, для некоторых людей это было проблемой.
Всё, что произошло за последние, может быть, несколько недель до того, как я покинул "Баварию", в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды, много дерьма, лжи", — приводит слова Левандовски ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20