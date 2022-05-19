Левандовски не ведет переговоры ни с кем кроме "Барселоны"
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски ведёт переговоры о своем трансфере только с руководством "Барселоны", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, польский форвард уже дважды разговаривал с главным тренером каталонцев Хави Эрнандесом.
Отмечается, что стороны также уже обсудили заключение контракта до 2025 года.
Напомним, что после окончания последнего матча сезона для "Баварии" Левандовски публично рассказал о желании сменить клубную прописку.
Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20