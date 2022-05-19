Левандовски не ведет переговоры ни с кем кроме "Барселоны"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски ведёт переговоры о своем трансфере только с руководством "Барселоны", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, польский форвард уже дважды разговаривал с главным тренером каталонцев Хави Эрнандесом.

Отмечается, что стороны также уже обсудили заключение контракта до 2025 года.

Напомним, что после окончания последнего матча сезона для "Баварии" Левандовски публично рассказал о желании сменить клубную прописку.

Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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