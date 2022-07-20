Левандовски назвал причину перехода в "Барселону"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, почему он принял решение перейти из "Баварии" в "Барселону".
"Это прозвучит банально, но через 10 лет я не хотел бы сказать себе, что не реализовал все возможности в своей карьере, и не осуществил свою мечту поиграть в Испании. Мой разум подсказывает мне, что я совершил правильный шаг", - приводит слова Левандовски AS.
Напомним, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Форвард подпишет с каталонским клубом контракт до лета 2026 года.
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|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
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|32
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