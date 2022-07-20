Левандовски назвал причину перехода в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, почему он принял решение перейти из "Баварии" в "Барселону".

"Это прозвучит банально, но через 10 лет я не хотел бы сказать себе, что не реализовал все возможности в своей карьере, и не осуществил свою мечту поиграть в Испании. Мой разум подсказывает мне, что я совершил правильный шаг", - приводит слова Левандовски AS.

Напомним, что "Барселона" заплатит за 33-летнего Левандовски 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Форвард подпишет с каталонским клубом контракт до лета 2026 года.

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