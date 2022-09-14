Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски назвал непростым свое возвращение в Мюнхен, где он долгое время играл за "Баварию".

Напомним, что вчера мюнхенцы дома обыграли каталонский клуб (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

34-летний польский форвард после игры быстро покинул "Альянц Арену". Журналистам он успел сказать о своем возвращении в Германию только одну фразу: "Это было не так-то просто".

В этом матче у Левандовски прервалась голевая серия из 5 матчей подряд.

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