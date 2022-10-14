Левандовски назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Левандовски назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски уверен в том, что "Золотой мяч" в этом году должен получить форвард "Реала" Карим Бензема.

"Да, Бензема, вероятно, в числе фаворитов. Конечно, если вручение награды не отменят, то он, видимо, ее получит", – отметил поляк.

Напомним, что в 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса. Главным претендентом на "Золотой мяч" тогда был именно Левандовски, выступавший за "Баварию".

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